மெரினா பகுதியில் வீடு வீடாக போலீசார் வேட்டை... பல இளைஞர்கள் கைது

மெரினா கடற்கரையின் அருகில் உள்ள அயோத்தி நகர் பகுதியில் போலீசார் வீடு வீடாக சென்று தேடுதல் வேட்டை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Youths, who support to Jallikattu, were arrested by police near Marina.