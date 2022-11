காலாவதியான ஆன்லைன் ரம்மி தடை மசோதா..ஆளுநர் ஆர்என் ரவியை நாளை சந்திக்கும் சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி! ஏன்?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ஆன்லைன் ரம்மி தடை மசோதா காலாவதியான நிலையில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவியை நாளை காலை 11 மணிக்கு சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி சந்தித்து பேச உள்ளார். இந்த சந்திப்பின் பின்னணி விபரம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

கேரளாவை போல் தமிழகத்திலும் ஆளும் அரசுக்கும், ஆளுநருக்கும் இடைமே மோதல் போக்கு உள்ளது. ஆளுநர் ஆர்என் ரவியின் சனாதன தர்மம் தொடர்பான பேச்சுக்கும், திராவிடத்துக்கு எதிரான கருத்துகளுக்கும் திமுக தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.

இதற்கிடையே தான் சமீபத்தில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவியை திரும்ப பெற வேண்டும் என ஆளும் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சியின் எம்பிக்கள் கையெழுத்திட்டு ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்முவுக்கு கடிதம் கொடுத்தனர். இதில் இன்னும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.

English summary

Law Minister Raghupathi is scheduled to meet Governor RN Ravi at 11 am tomorrow as the online rummy ban bill has expired. The background information of this meeting is now out.