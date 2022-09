இருக்கு.. கறி விருந்து இருக்கு.. நீளும் பெரிய லிஸ்ட்! திமுக பொதுக்குழு முன்னேற்பாடுகள் விறு விறு!

Chennai

சென்னை: அக்டோபர் 9ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள திமுக பொதுக்குழுவில் சைவம், அசைவம் என இரண்டு விதமான விருந்துகள் கொடுப்பது பற்றி திமுக தலைமை ஆலோசித்து வருகிறதாம்.

மட்டன், சிக்கன், என ஒரு பெரிய லிஸ்டை ரெடி செய்து, மெனு கார்டு தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அறிவாலயம் நிர்வாகிகள் அதனை இறுதி செய்வதில் பரபரப்பாக இருக்கிறார்களாம்.

திமுக பொதுக்குழுவில் தலைவர், பொதுச்செயலாளர், பொருளாளர் ஆகிய மூன்று பதவியிடங்களுக்கும் ஸ்டாலின், துரைமுருகன், டி.ஆர்.பாலு ஆகியோர் ஏகமனதாக தேர்வு செய்யப்படவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

The DMK leadership is considering giving two kinds of feast, vegetarian and non-vegetarian, in the DMK General Assembly to be held on October 9.