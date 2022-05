முஸ்லிம் பெண்களின் நீதிக்காகவே பொது சிவில் சட்டம்... அஸாம் முதல்வர் ஹிமந்தா பிஸ்வா விளக்கம்

India

oi-Nantha Kumar R

கவுஹாத்தி: முஸ்லிம் பெண்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டுமானால் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என அஸாம் முதல்வர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா கூறினார். பொது சிவில் சட்டத்துக்கு அனைத்து இந்திய முஸ்லிம்களின் தனிநபர் சட்ட வாரியம், அசாதுதீன் ஓவைசி எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

இந்தியா முழுவதும் ஒரே மாதிரியான சட்டங்களை பின்பற்ற வழிவகை செய்வது தான் பொது சிவில் சட்டம். இதன்மூலம் மத வேறுபாடுகள் எதுமின்றி அனைத்து தரப்பினரின் திருமணம், விவாகரத்து, வாரிசுரிமை உள்பட அனைத்து ஒரே மாதிரியாக சட்டம் அமலாகும்.

இந்த சட்டத்தை அமல்படுத்த பாஜக ஆளும் சில மாநிலங்களில் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது. இதுபற்றி அந்தந்த அரசுகள் ஆலோசனைகள் செய்து வருகின்றன.

English summary

Assam chief minister Himanta Biswa Sarma said if Muslim women are to be given justice, Uniform Civil Code has to be brought in. Ask any Muslim woman. Uniform Civil Code is not my issue, it is an issue for all Muslim women. No Muslim woman wants her husband to bring home 3 other wives".