"போர் நிறுத்தம் அறிவிப்பு எல்லாம் சும்மா.. அவங்க பிளானே வேற.." விளாசிய மரியுபோல் மேயர்.. பரபர தகவல்!

கீவ்: உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் போர் தொடரும் நிலையில், ரஷ்ய ராணுவத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து உக்ரைன் மரியுபோல் நகர மேயர் வாடிம் போய்ச்சென்கோ சாடியுள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டில் போர் 11ஆவது நாளாக இன்றும் தொடர்கிறது. உலக நாடுகள் இந்தப் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வர எடுத்த எந்தவொரு நடவடிக்கையும் பலன் அளிப்பதாக இல்லை.

உக்ரைன் நகரில் உள்ள முக்கிய நகரங்களைக் குறிவைத்து ரஷ்ய ராணுவம் தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது. இதனால் போரில் எடுத்து சில நாட்கள் மிக முக்கியமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Mariupol mayor Vadym Boichenko says that the city has been without electricity for five days: Mariupol is airstrikes continued hitting the city for the sixth consecutive day.