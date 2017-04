ஹேவிளம்பி வருட தமிழ் புத்தாண்டு பலன்கள் - 2017 -18

ஹேவிளம்பி வருடம் 12 ராசிகளுக்கும் புத்தாண்டு பலன்களை அறிந்து கொள்ளலாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, April 14, 2017, 9:00 [IST]

English summary

Hevilambi Varuda palangal Star on 14th April 2017 to 13th April 2018 - mesham to meenam.