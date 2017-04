பெங்களூரு சிறையில் குற்றவாளி சசிகலா அட்டகாசம்- விதிமுறைகளை துவம்சம் செய்தது அம்பலம்!

பெங்களூரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள குற்றவாளி சசிகலா விதிமுறை மீறி அட்டகாசம் செய்து வருவது அம்பலமாகியுள்ளது. தம்மை அரசியல்வாதி என கூறிக் கொண்டு விதிகளை துவம்சம் செய்து வருகிறாராம் சசிகலா.

English summary

Sasikala Natarajan who was once upon a time the chief minister in waiting is currently in jail after being convicted for corruption in the famous disproportionate assets case. The jail authorities say that most of her demands such as an attached bathroom, cot and home cooked food had been denied. However for the politician that she claims she is, the most important demand of hers was to meet with party workers. Despite the rules stating that she is allowed only two visitors per month, the norms appear to have been flouted. There have been 19 visitors in 31 days, RTI activist, Narasimha Murthy claims.