ஓய்வுக்குப் பிறகு பிரணாப் முகர்ஜி எங்க தங்கப்போறாருன்னு தெரியுமா?

ஓய்வுக்குப் பிறகு குடியரசு தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி, முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் வாழ்ந்த வீட்டில் வசிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

After the retirement President of India Pranab mukherjee going to stay in the 10 th number home where Abdul kalam was staying. Central govt refuses the demand of the people to change the house as ABdul kalam Memorial.