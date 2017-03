போராட்டம் நடத்தி வரும் தமிழக விவசாயிகள் டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்தனர்

டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வரும் தமிழக விவசாயிகள் இன்று மாலை குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜியை சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu farmers today meets president at delhi. GK.Vasan has made arrangements for the farmers to meet the president of India Pranab mukherjee. DMK MPs also met with tamil farmers in delhi.