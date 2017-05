குல்பூஷனுக்கு பாக். விதித்த மரண தண்டனை நிறுத்தி வைப்பு.. சர்வதேச நீதிமன்றம் சொன்னது என்ன?

முன்னாள் இந்திய கடற்படை அதிகாரி குல்பூஷனுக்கு பாகிஸ்தான் அளித்த மரண தண்டனையை சர்வதேச நீதிமன்றம் ரத்துச் செய்துள்ளது.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 17:16 [IST]

English summary

The International Court of Justice stayed the execution of Kulbhushan Jadhav and upheld India’s right to consular access to the Ex - naval officer.