வலுவடைந்தது ஓ.பி.எஸ். அதிமுக.. மேலும் 2 எம்.பிக்கள் ஆதரவு.. ஒரே நாளில் 5 பேர் குவிந்தனர்!

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு இன்று ஒரே நாளில் 5 எம்.பிக்கள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

Story first published: Sunday, February 12, 2017, 11:31 [IST]

English summary

3 More ADMK MP have extended their support to the CM O Panneerselvam today. With this the supporting MPs number have gone up to 8.