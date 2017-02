சசிகலா குறித்து தவறான விமர்சனம் - போலீஸ் கமிஷனரிடம் அதிமுக புகார்

சசிகலா குறித்து தவறாக விமர்சனம் செய்பவர்கள் மீது சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

ADMK IT wing complaint to Chennai Police Commissioner about criticise spreading on Sasikala on Social medias.