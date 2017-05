அதிமுக ஓராண்டு நிறைவு- 3 முதல்வர்கள் மட்டுமே சாதனை... நிறைய வேதனைதான்

தமிழகத்தில் இரண்டாவது முறையாக தொடர்ந்து ஆட்சியை பிடித்த அதிமுக மே 23ஆம் தேதியுடன் ஓராண்டு நிறைவடைகிறது.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 5:20 [IST]

English summary

May 2016 Assembly polls ADMK won election. May 19, 2016. AIADMK reelected. May 23, 2016. Jayalalithaa swoen in as Chief Minister.