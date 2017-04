வாணி ராணி சீரியல் போலவே ராதிகா வீட்டில் ஐடி ரெய்டு நடக்குதேப்பா!

ராதிகாவின் வாணி ராணி சீரியலில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தி ராதிகாவின் கணவரை கைது செய்வார்கள் அதே போல நிஜத்திலும் ரெய்டு நடக்கிறது.

English summary

I-T officials conducted a raid at actor-turned-politician Sarath Kumar’s residence, the department searched properties linked to his wife Radhika Sarathkumar’s Radaan media network on Tuesday. SunTV telecast raid scene in Vani Rani serial in last week.