தன தானானனனனானே தன தானானனனனானே.. இப்படி ஆயிப் போச்சே வைகோ நிலைமை!

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவை கிண்டிலடிக்கும் மீம்ஸ்கள் டிவிட்டரிலும், பேஸ்புக்கிலும் நிரம்பி வழிகின்றன. விதம் விதமாக மீம்ஸ்கள் வலம் வந்து கொண்டுள்ளன.

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 16:05 [IST]

English summary

Netizens are teasing, slamming MDMK leader Vaiko for his decision to leave PWF in Twitter and FB.