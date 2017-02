முதல்வராக தொடர வேண்டுமா?.. டிவிட்டரில் கேள்வி கேட்ட ஓ.பி.எஸ்.. மக்கள் அமோக ஆதரவு!

ஓ.பன்னீர் செல்வம் முதல்வர் பதவியில் நீடிக்க வேண்டுமா என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு மக்கள் மத்தியில்ஆதரவு கிடைத்துள்ளது.

English summary

Chief Minister O Panneerselvam has asked the people whether he should continue as CM or not in his Twitter page.