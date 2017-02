வடிவேலு காமெடி மாதிரி இருக்கு சசிகலாவின் "சிங்கம்" பேச்சு.. ஓபிஎஸ் நக்கல்!

சசிகலாவைப் பார்த்தா வடிவேலு காமெடிதான் ஞாபகத்திற்கு வருது என்று முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் நக்கலடித்துள்ளார்.

English summary

CM O Panneeerselvam has lambasted Sasikala for her speech in Kuvathur resort.