அதிமுக ஆபீசில் கணவர் சிந்திய ரத்தத்துக்கு பதில் சொல்லித்தான் ஆகனும்.... இது சசிகலா புஷ்பா சபதம்

அதிமுக அலுவலகத்தில் கணவர் சிந்திய ரத்தத்துக்கு பதிலைப் பெறும் வகையில் அதிமுக பொதுச்செயலர் பதவிக்கு போட்டியிடுவேன் என தெரிவித்துள்ளார் சசிகலா புஷ்பா.

English summary

Rebel AIADMK MP Sasikala Pushpa threatened to contest the election for the post of ADMK general secretary Post.