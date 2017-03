ஆர்.கே.நகரில் ஜெயித்தாலும் டிடிவி தினகரன் ஜெயிலுக்குத்தான் போவார்.. இளங்கோவன் பரபர பேட்டி

தினகரன் ஜெயித்தாலும், தோற்றாலும் ஜெயிலுக்கு போவார். ஆர்.கே.நகர் மக்கள் ஜெயிலுக்கு போகும் நபருக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்று ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் தெரிவித்தார்.

English summary

TTV Dinakaran will go to jail even he wins the r.k.Nagar by election, says E.V.K.S.Elangovan.