பசிக்கு உணவு கேட்ட 5 வயது சிறுமி! வளர்ப்பு தாய் செய்த கொடூரம்! கர்நாடகத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் கலபுரகி மாவட்டத்தில் பசிக்கு உணவு கேட்ட 5 வயது சிறுமியின் உடலில் சூடுவைத்து கட்டிலில் கட்டிப்போட்டு கொடுமை செய்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கர்நாடக மாநிலம் கலபுரகி மாவட்டம் வாடி நகர் அருகே நால்வர் ஸ்டேஷன் தாண்டா அமைந்துள்ளது. இங்கு திப்பண்ணா என்பவர் வசித்து வருகிறார்.

திப்பண்ணாவுக்கு திருமணமாகி மனைவி, மகள் இருந்தனர். இந்நிலையில் சமீபத்தில் அவரது மனைவி இறந்தார். இதனால் திப்பண்ணா தனது 5 வயது மகள் நீலம்மாளுடன் வசித்து வந்தார்.

A five-year-old girl suffered burns after she was allegedly branded by her stepmother with a hot object when she asked for food at Nalwar Station Thanda near Wadi town.