60 வயது பாட்டியை கூட விடவில்லை.. கொடூரமாக வன்புணர்வு செய்த 27 வயது இளைஞன்.. 20 ஆண்டுகள் சிறை

Chandigarh

oi-Shyamsundar I

சண்டிகர்: சண்டிகரில் கடந்த 2018ம் ஆண்டு மனநலன் பாதிக்கப்பட்ட 60 வயது மூதாட்டியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த 27 வயது இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "வயதானவர்களையும், மனநலன் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் மரியாதையுடன் நடத்தும் நமது பாரம்பரியத்தை குற்றவாளி மீறியிருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது" என்று கூறியுள்ளார்.

குற்றவாளிக்கு சிறை தண்டனையுடன் ரூ.35,000 அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.

"டிரஸை கழட்டு.." பள்ளியில் எல்லை மீறிய டீச்சர்! மாணவி எடுத்த விபரீத முடிவு.. ஆசிரியர் போக்சோவில் கைது

English summary

A 27-year-old man who raped a mentally ill 60-year-old woman in Chandigarh in 2018 has been sentenced to 20 years in prison. The judge who heard the case said, "It is unacceptable that the criminal has violated our tradition of treating the elderly and the mentally challenged with respect."