"அவரா?" இங்கே வரப்போறாராமே.. காரணமே அமித்ஷாதான்.. 5 தாமரைகளுக்கு குறி.. பாஜகவை சமாளிக்குமா திமுக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக பாஜக படு ஸ்பீடாக அரசியல் செய்து வருகிறது.. அந்த வகையில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

பொதுவாக பாஜகவின் அரசியல் என்பதே வித்தியாசமானது.. எல்லாரும் தேர்தலை முன்னிறுத்தி அரசிய்ல செய்தால், பாஜக மட்டும் தேர்தலுக்கு பிந்தைய அரசியலையே பிரதானமாக கையில் எடுத்து வருவது இயல்பாகும்.

அதாவது, தேர்தல் சமயத்தில் எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்குவது, தங்கள் பக்கம் இழுப்பது போன்ற சூட்சுமங்களை கையாண்டு, பிரதான கட்சிக்கு மெஜாரிட்டி இல்லாமல் போக செய்துவிடும்.. அதன்பிறகு, ஆட்சியில் பங்கு, கூட்டணி என்று விஷயத்துக்கு வந்து நிற்கும்.

EXCLUSIVE: என்னை தொட்டு பாஜக பிரமுகர் தள்ளிவிட்டாரு.. பாஜகவினர் யாருமே உதவல -பெண் செய்தியாளர் புகார்

English summary

Are DMK and PMK seniors joining BJP and What is mk stalin going to do next திமுக, பாமக அதிருப்தியாளர்கள் பாஜகவில் இணைவதாக கூறப்படுகிறது