25 பாஜக.. ‘கேபினட்’ ‘தலை’ அதிமுக.. அண்ணாமலையின் எகிடுதகிடு கணக்கு.. கிறுகிறுக்கும் கூட்டணி கட்சிகள்!

Chennai

சென்னை : நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 16 மாதங்கள் தான் உள்ளன. 25 எம்.பிக்கள் டெல்லி செல்வார்கள், அவர்களில் பலர் மத்திய அமைச்சர்கள் ஆவார்கள் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் பணிகளை பாஜக தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. பாஜக கூட்டணியில் இணையவிருக்கும் கட்சிகள், பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

கூட்டணிக்கு அதிமுக தலைமை வகிக்கும் என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிய நிலையில், அதனை ஏற்றுக்கொண்ட அண்ணாமலை, தற்போது பாஜகவில் இருந்து 25 எம்.பிக்கள் செல்வார்கள் எனக் கூறியிருப்பது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கூட்டணிக்கு அதிமுக தலைமை வகிப்பதையும் அண்ணாமலை ஏற்றுக்கொள்கிறார். 25 எம்.பிக்கள் பாஜக சார்பில் வெல்வார்கள் என்றும் பேசி வருகிறார், பாஜகவின் திட்டம் தான் என கூட்டணி கட்சிகளே குழம்பும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மதிக்கவே மாட்றாங்களேணே..மாஜிக்களிடம் புலம்பிய எடப்பாடி? படக்கென மாறிய ரூட்! பதற்றத்தில் பாஜக தலைகள்!

English summary

Parliamentary elections are just 16 months away. BJP state president Annamalai said that 25 MPs will go to Delhi. Annamalai also accepts AIADMK leadership of the alliance. He is also talking about winning 25 MPs on BJP's behalf, and the alliance parties are getting confused what is BJP's plan.