தமிழக அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயதை உயர்த்தியதற்கு எதிரான மனு.. உயர்நீதிமன்றம் டிஸ்மிஸ்

அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயதை 60ஆக உயர்த்தி தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணைக்கு தடை விதிக்க கோரிய மனுவை, தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது..

அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயதை 60ஆக உயர்த்தி, தமிழக அரசு, கடந்த பிப்ரவரி 25ம் தேதி அரசாணை பிறப்பித்தது.

அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அதிமுக அரசு, இந்த முடிவை எடுத்தது. அதன்படி 58ஆக இருந்த ஓய்வு பெறும் வயது 60 என்று உயர்த்தப்பட்டது.

Tamil Nadu government employees retirement age news: The Chennai High Court has dismissed a petition seeking an injunction against the government of Tamil Nadu increasing the retirement age of government employees to 60.