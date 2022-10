‛‛பால்வாடி’’ அரசியல்.. பாஜக தலைவர் பதவிக்கு அண்ணாமலை தகுதியில்லை.. விளாசிய திமுகவின் ராஜீவ் காந்தி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கோவை சம்பவத்தில் அண்ணாமலை அடிப்படை ஆதாரமற்ற விவரங்களை கூறி வருகிறார். அவர் பால்வாடி அரசியல் செய்து வருகிறார். பாஜக தலைவர் பதவிக்கு அண்ணாமலைக்கு தகுதியில்லை என திமுகவின் செய்தி தொடர்பு இணை செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

கோவை உக்கடம் கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் முன்பாக கடந்த 23ம் தேதியன்று அதிகாலை கார் ஒன்று வெடித்துச் சிதறியது. இதில் ஜமோசா முபின் என்பவர் இறந்தார். இவரிடம் 2019ல் என்ஐஏ விசாரணை நடத்தி இருந்தது.

இதில் சதிச்செயல்கள் இருக்கலாம் என கருதப்பட்டது. மேலும் ஜமேஷா முபின் உடன் தொடர்பில் இருந்த 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் மீது உபா சட்டம் பாய்ந்துள்ளது. இந்நிலையில் வழக்கு விசாரணை என்ஐஏவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் அரசியல் பயிலரங்கம்! 2 நாட்களாக பாடம் எடுத்த முக்கியப் பிரமுகர்கள்!

English summary

Annamalai is giving baseless details in the Coimbatore incident. He is doing Palwadi politics. DMK Joint Secretary Rajiv Gandhi criticized Annamalai as unfit for the post of BJP president.