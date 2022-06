"விக்கெட்" திமுகவில்?.. இன்னொரு "ராஜதந்திரம்" பாஜக.. சறுக்குகிறதா திராவிட மாடல்.. வெடிக்கும் விவாதம்

Chennai

சென்னை: திமுகவுக்கு எதிராக பாஜக நிஜமாகவே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதா? அல்லது திராவிட மாடலைதான் திமுக கடைப்பிடித்து வருகிறதா? போன்ற சந்தேகங்கள் எழுந்தபடியே உள்ளன.

திமுக Vs பாஜக என்ற பிம்பத்தை, தமிழக பாஜக விடாமல் பதிவு செய்து வருகிறது... ஆனால், வாக்கு சதவீதம் மற்றும் நடைமுறை அரசியலில் பார்த்தால், அதிமுகதான் பிரதான எதிர்க்கட்சி என்பதை இந்த தமிழகமே ஒப்புக் கொள்ளும்.

மற்றொரு பக்கம், பாஜகவின் அதிரடிகளையும், புகார்களையும் திமுக ஆரம்பத்தில் கண்டுகொள்ளவில்லை என்றாலும், சமீபகாலமாகவே பதிலடி தந்து வருகிறது.. பாஜகவின் புகார்களை, திமுக தம்பிகள் அசால்ட்டாக எடுத்து கொள்ளக்கூடாது என்று மூத்த தலைவர் பீட்டர் அல்போன்சும் எச்சரித்திருந்ததை இங்கு மறுக்க முடியாது.

திமுக ஆர்.எஸ்.பாரதியின் பிராமின்;நான்-பிராமின் பேச்சு! வெற்று மிரட்டல் வேண்டாம்-பாஜக அண்ணாமலை பதில்!

