மின்வாரியத்துக்கு பல ஆயிரம் கோடி இழப்பு ஏன்? அதிக விலைக்கு மின்சாரம் வாங்கியது ஏன்? தங்கமணி பதில்

சென்னை: 2018 ஆம் ஆண்டு மின்சார வாரியத்தில் 14 ஆயிரம் கோடி நஷ்டம் மட்டுமே ஏற்பட்டது என்றும் ஊழல் எதுவும் நடைபெறவில்லை, இதுகுறித்து எந்த இடத்திலும் பதில் கூறுவதற்கு தயாராக உள்ளதாக முன்னாள் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் விளக்கம் அளித்தார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய முன்னாள் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டு மின்சாரத்துறையில் 14 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டு உள்ளது என்று தணிக்கை துறை அறிக்கை வழங்கியுள்ளது ஆனால் அதில் ஊழல் நடந்து உள்ளது போல பொய்யான கருத்துக்கள் வெளியாகி உள்ளது. தமிழகத்தில் மின்சாரத்துறை மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு துறையாக மட்டுமே உள்ளது.

