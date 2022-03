இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை: 134வது நாளாக மாற்றமில்லை - விலையை குறைக்க கோரிக்கை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தொடர்ந்து 134வது நாளாக பெட்ரோல் டீசல் விலை இன்றும் எவ்வித மாற்றமுமின்றி விற்பனையாகிறது.

சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூபாய் 101.40க்கும், டீசல் லிட்டருக்கு ரூபாய் 91.43க்கும் விற்கப்பட்டு வருகிறது.

சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை, டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை எண்ணெய் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் நிர்ணயம் செய்கின்றன.

கடந்த நான்கு மாதங்களாக பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உயர்த்தவில்லை. 134வது நாளாக பெட்ரோல்,டீசல் விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகிறது.

