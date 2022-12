ஆன்லைன் ரம்மி: அரசு தடை சட்டம் இயற்றி இருந்தால் நான் நடித்திருக்கவே மாட்டேன்.. சரத்குமார் ஒரே போடு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛ஆன்லைன் ரம்மியை அரசு தான் தடை செய்ய வேண்டும். தடை செய்ய அரசு சட்டம் கொண்டு வந்திருந்தால் நான் நடித்திருக்கவே மாட்டேன்'' என சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவரும், நடிகருமான சரத்குமார் காட்டமாக கூறினார்.

தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கு அமல்படுத்தக்கோரி சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் அரங்கம் அருகே நடிகரும், சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவருமான சரத்குமார் இன்று உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்த உண்ணாவிரதத்துக்கு மத்தியில் சரத் குமார் இன்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். இந்த வேளையில் ஆன்லைன் விளம்பரத்தில் நடித்தது பற்றி அவர் பல்வேறு விஷயங்களை கூறினார். இதுபற்றி நடிகர் சரத் குமார் கூறியதாவது:

ஆன்லைன் சூதாட்டம்- 36வது நபர் தற்கொலை- எப்போதுதான் ஆளுநர் ஒப்புதல் தருவாரோ? அன்புமணி கேள்வி

English summary

The government should ban online rummy. "If the government had brought a law to ban it, I would never have acted," said Sarathkumar, the leader of the Samatthu People's Party and an actor.