ஓவராகத்தான் போகுது ஓணம்.. அரைக் கால் சட்டையும், ஆடை மறந்த பெண்களும்.. இன்ஸ்டாவில் இதுதான் டிரெண்ட்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கேரளாவில் ஓணம் வந்தாலும் வந்தது.. கொண்டாட்டங்கள் ஒரு வாரம் கடந்தும் களை கட்டிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஓணம் என்றால் இரண்டு விஷயங்கள் தான் நம்மவர்களுக்கு ஞாபகத்திற்கு வரும்.

ஒன்று.. விருந்து படையல் "சத்யா." இன்னொன்று கேரள பெண்களின் வெள்ளை நிறம், தங்க நிறம் கலந்த புடவை.

காலத்துக்கு ஏற்ப இந்த புடவையில் வித்தியாசம் காட்டிக்கொண்டு இருக்கிறது இளசுகள் கூட்டம். கொசுவம் வைப்பது முதல்கொண்டு பல்வேறு வகையான ஸ்டைல் இதில் உள்ளது.

English summary

Onam Kerala girls dance: Onam songs is become Instagram reel beast as many women dancing for this song which are getting huge million views and the videos become famous. Here you can find many Onam women videos.