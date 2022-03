காரணமே வேறயோ.. பதவியில் இருந்து காயத்ரி ரகுராம் நீக்கமென பரவிய தகவல்.. திமுக, திருமாவை சீண்டி ட்வீட்

Chennai

சென்னை: திடீரென ஓய்வு தேவை என்று ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் பாஜகவின் காயத்ரி ரகுராம்.. இது பல்வேறு குழப்பங்களையும், சந்தேகங்களையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது.

தமிழக பாஜகவின் பல்வேறு பிரிவுகளுள் ஒன்றாக இருக்கும் கலை மற்றும் கலாச்சார பிரிவின் தலைவராக நடிகை காயத்ரி ரகுராம் இருந்து வருகிறார்..

கட்சியில் இணைந்து ஓரிரு வருடத்திற்கெல்லாம் தமிழக பாஜக இந்த பொறுப்பை காயத்திரிக்கு வழங்கியிருந்தது.

சின்ன வயசுல மது குடிக்கிறாங்க..டாஸ்மாக்கை மூடுங்க.. சொல்றது யார் தெரியுமா? பாஜக காயத்ரி ரகுராம்

English summary

Is Gayathri raghuramm being removed from posting and What is the next step of the tamilnadu BJP