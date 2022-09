தமிழகத்தை வெடிகுண்டு கலாச்சாரத்திற்கு மாற்ற முயல்வோரை இரும்புக் கரம் கொண்டு ஒடுக்குக -கமல்ஹாசன்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழகத்தை வெடிகுண்டு கலாச்சாரத்திற்கு மாற்ற முயல்வோரை இரும்புக் கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும் என மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பாஜக, இந்து முன்னணி, ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புகளைச் சேர்ந்தோரின் வீடுகள், வாகனங்கள் மீதான பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு, தீவைப்புச் சம்பவங்கள் மிகவும் அதிர்ச்சியளிப்பதாக கமல் கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

kamal Hasan has insisted that those who are trying to convert Tamil Nadu into a bomb culture should be suppressed with an iron hand.