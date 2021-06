தனியார் மருத்துவமனையில் தடுப்பூசி குவிந்து கிடக்கிறது.. பற்றாக்குறையை போக்க ஓபிஎஸ் சொல்லும் ஐடியா

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தடுப்பூசி பற்றாக்குறையை போக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஓ.பன்னீர் செல்வம் யோசனை சொல்லியுள்ளார். தனியார் மருத்துவமனைகளில் பயன்படுத்தாமல் உள்ள பல லட்சம் தடுப்பூசி மருந்துகளை பயன்படுத்த அரசுக்கு அவர் கோரிக்கைவிடுத்துள்ளார்.

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்ட அறிக்கை: உணவுப் பஞ்சமும், தொற்று நோய்களும், அந்நியர்களின் படையெடுப்பும் வராதபடி நடத்தப்படுகிற நாடே நல்ல நாடு என்ற திருவள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க அவற்றை செயல்படுத்தும் கடமை மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உண்டு என்பதில் இருவேறு கருத்திற்கு இடமில்லை.

இதன் அடிப்படையில், தற்போது உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ள கொரோனா கொடுந்தொற்று நோயினை முற்றிலும் ஒழிக்கும் வகையில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

O. Panneer Selvam has suggested to the Government of Tamil Nadu to overcome the shortage of vaccines. He has called on the government to use millions of unused vaccines in private hospitals.