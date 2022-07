ஓபிஎஸ் போன்ற பச்சோந்தி யாருமில்லை.. அதிமுக அலுவலகத்தை சூறையாடியது திமுகதான்.. சிவி சண்முகம் ஆவேசம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சுயநலத்திற்காக உடன் இருப்பவர்களையும் பலி கொடுக்க தயங்காதவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் என்று அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சிவி சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

மின் கட்டணம் உயர்வு, சொத்து வரி உயர்வைக் கண்டித்து சி.வி.சண்முகம் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் -

தமிழகத்தில் மின் கட்டண உயர்வு, சொத்து வரி உயர்வு மற்றும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாத திமுக அரசை கண்டித்து விழுப்புரம் மாவட்ட அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சி.வி.சண்முகம் தலைமையில் விழுப்புரம் பழைய பேருந்து நிலையம் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைப்பெற்றது . இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாவட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

AIADMK Rajya Sabha member CV Shanmugam has said that O. Panneer Selvam is a person who does not hesitate to sacrifice his companions for his selfish interests. More than thousand people gathered in the Vilupram protest against DMK.