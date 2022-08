36 மணி நேரத்தில் 15 கொலை! எகிறி அடித்த இபிஎஸ்! 2 நாளில் 12 கொலை தான்! தமிழக போலீஸ் அளித்த விளக்கம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் கடந்த 36 மணி நேரத்தில் சுமார் 15 படுகொலைச் சம்பவங்கள் நடந்துள்ளதாகச் செய்திகள் வந்துள்ளன என தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில், கடந்த 36 மணி நேரத்தில் 15 கொலைகள் நடந்ததாக 'சில ஊடகச் செய்திகளில்' மிகைப்படுத்தி கூறப்பட்டுள்ளது என தமிழக காவல்துறை சார்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாகவும், நாளுக்கு நாள் தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் நடந்து வருவதாக எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த 36 மணி நேரத்தில் சுமார் 15 படுகொலைச் சம்பவங்கள் நடந்துள்ளதாகச் செய்திகள் வந்துள்ளன என தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மிக கடுமையாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.

English summary

