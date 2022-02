பெரும் அடி.. மாநகராட்சி 0.. நகராட்சி, பேரூராட்சி எத்தனை? பின் தங்கிய பாஜக.. எங்கெல்லாம் முன்னணி?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜக 3 பேரூராட்சிகளில் மட்டும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. பல்வேறு மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் முன்னணி நிலவரங்கள் வெளியே வந்துள்ளன. இந்த முறை 8 முனை போட்டி நடைபெற்றது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 21 மாநகராட்சி, 133 நகராட்சி, 490 பேரூராட்சிகளில் இந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்தது. 12838 பதவிகளுக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்தது.

English summary

Tamilnadu Urban Body election result:; BJP is not leading in any corporation so far in the state, but leads in 1 municipality.