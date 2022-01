'முதல்ல கீழே இறங்கு'.. மீனவ பெண்ணை அரசு பேருந்தில் இருந்து இறக்கி விட்ட கண்டக்டர்.. என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அரசு பேருந்தில் இருந்த மீனவப் பெண்ணை வலுக்கட்டாயமாக கீழே இறக்கிய கண்டக்டருக்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருக்கழுக்குன்றம் வட்டம் மகாபலிபுரம் பேரூராட்சி கொகிலமேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர செல்லம்மாள்( 52) . இவர் இன்று காலை மீன் வியாபாரத்திற்காக மீன் கூடையை எடுத்துக்கொண்டு மாமல்லபுரம் பேருந்து நிலையத்துக்கு சென்றார்.

4 நாளுக்கு முன்பு அரசு பேருந்து.. இன்னிக்கு 108 ஆம்புலன்ஸ்.. பூம்புகார் எம்எல்ஏவின் அசத்தலான காரியம்

அங்கு இருந்து தாம்பரம் வரை செல்லக்கூடிய பேருந்தில் (தடம் எண் 515) பேருந்தில் செல்லம்மாள் ஏறினார். அந்த பேருந்தின் கண்டக்டர் இதனை பார்த்து ஆத்திரம் அடைந்தார். ''மீன் கூடையை ஏற்றிக்கொண்டு பேருந்தில் ஏறக்கூடாது. உடனே கீழே இறங்கு'' என்று மீனவ பெண்ணிடம் கூறினார்

English summary

Many condemned the conductor who forcibly lowered a fisherwoman on a government bus. Public and social activists have demanded that the department take disciplinary action against the conductor involved