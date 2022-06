"டரியல்" பாஜக.. "தாமரை"யின் தலையில் சைஸா குட்டு வைத்த அதிமுக.. சைக்கிள் கேப்பில் திமுக என்ட்ரி.. செம

Chennai

சென்னை: நாளுக்கு நாள் எழுச்சி பெற்று வருவதாக சொல்லிக் கொள்ளும் பாஜகவை, மட்டுப்படுத்த அதிமுகவே தயாராகி வருவதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

திமுக ஆட்சி அமைந்து ஒரு வருடம் ஆகிவிட்டது.. இந்நிலையில் யார், தமிழகத்தின் எதிர்கட்சி என்ற பேச்சு அடிபடுவதுடன், நேரடியாகவே அதிமுக-பாஜகவுக்கும் இடையே போட்டி வலுத்து வருகிறது.

திமுக அரசுக்கு எதிராக தொடர்ந்து பல்வேறு புகார்களையும், குற்றச்சாட்டுகளையும் பாஜக சொல்லி வருகிறது.. மற்றொரு பக்கம் பெரிய அளவிலான எதிர்ப்பைக் காட்டாமல் அதிமுக சாதாரணமாகவே செயல்பட்டு வருகிறது.

Who is acting as the Opposition of DMK in tamilnadu and What is AIADMK going to do எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நாளை பொதுக்குழுவில் என்ன நடக்க போகிறது