”300 முறை..” சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்.. இரு முறை கடத்திச் சென்ற கொடூரன்! தலைநகர் அதிர்ச்சி

டெல்லி : தலைநகர் டெல்லி அருகே பாலம் எனும் பகுதியில் 16 வயது சிறுமியை கடத்தி பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றவாளியை டெல்லி போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மீது கடத்தல், திருட்டு உள்ளிட்ட பல குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியாவில் குறிப்பாக வட மாநிலங்களில் பெண்கள், 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

தலைநகரான டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் நிகழ்வுகள் மிகக் கொடூரமாக உள்ளதுதான் வேதனை. தேசிய குற்ற ஆவண காப்பக அறிக்கையின் படி உபியில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் அதிகமாக உள்ளது.

Delhi police have arrested a 16-year-old girl for allegedly abducting and raping her on a bridge near the capital, Delhi, on several charges including kidnapping and theft.