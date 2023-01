மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர் நான்.. என்னை தடுக்க ஆளுநர் யார்? சட்டசபையில் கேஜ்ரிவால் ஆவேசம்

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: "நான் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர்.. என்னை தடுப்பதற்கு ஆளுநர் யார்? அவருக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கிறது?" என்று டெல்லி முதல்வர் அர்விந்த் கேஜ்ரிவால் சட்டசபையில் ஆவேசமாக கேள்வியெழுப்பினார்.

டெல்லி ஆசிரியர்கள் பின்லாந்து நாட்டிற்கு பயிற்சிக்கு செல்லும் திட்டத்திற்கு அம்மாநில துணைநிலை ஆளுநர் வி.கே. சக்சேனா ஒப்புதல் அளிக்க மறுத்ததை கண்டித்து, கேஜ்ரிவால் இவ்வாறு பேசியுள்ளார்.

டெல்லி துணைநிலை ஆளுநருக்கு எதிராக பொதுவெளிகளில் முதல்வர் அர்விந்த் கேஜ்ரிவால் பல முறை பேசியிருந்தாலும், சட்டசபையில் அவரை கடுமையாக விமர்சித்து பேசுவது இதுவே முதல்முறை எனக் கூறப்படுகிறது.

20 பேர் மாண்டது போதாதா? மத்திய அரசின் விவசாய சட்டங்களின் நகலை கிழித்த டெல்லி முதல்வர் கேஜ்ரிவால்!

English summary

"I am the Chief Minister elected by the people.. Who is the Governor to stop me? What authority does he have?" Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal angrily questioned in the Assembly.