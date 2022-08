ராகுல் பின் காங்கிரஸ் கட்சி.. குலாம் நபி ஆசாத் விலகல் துரதிருஷ்டவசமானது .. ஜெய்ராம் ரமேஷ் வருத்தம்!

Delhi

டெல்லி: ராகுல் காந்தியுடன் ஒட்டுமொத்த காங்கிரஸ் அமைப்பும் பாஜகவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் அணிவகுக்கும் போது, குலாம் நபி ஆசாத் விலகியது வருத்தமளிப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வருமான குலாம் நபி ஆசாத் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து ராஜினாமா செய்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எழுதி உள்ள கடிதத்தில், ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் வந்த பின் கட்சியின் நிலை மாறியது. 2013ல் காங்கிரசின் துணை தலைவராக ராகுல் காந்தி நியமிக்கப்பட்டார் அதற்கு முன் காங்கிரசில் இருந்த முறைகள், வழக்கங்கள் அவரால் உடைக்கப்பட்டன.

காங்கிரசில் நிர்வாகிகள் கலந்தாலோசிக்கும் பழக்கத்தையே அவர் உடைத்துவிட்டார். ராகுல் காந்தி வருகையால் மூத்த தலைவர்கள் அவரின் வருகையால் ஓரம்கட்டப்பட்டனர் . அனுபவமில்லாத துதி பாடுவோர் கூட்டம் கட்சியை நடத்த தொடங்கியது.

காங். நாசமாக காரணமே ராகுல் காந்திதான்..அந்த பேப்பரை கிழிச்ச சம்பவம் போதுமே.. குலாம்நபி ஆசாத் குமுறல்

