அடேங்கப்பா.. தேசியக்கொடியுடன் செல்பி.. மத்திய அரசு இணையதளத்தில் குவிந்த படங்கள்.. எவ்வளவு தெரியுமா?

டெல்லி: ஆகஸ்ட் 13ம் தேதி முதல் சுதந்திர தினமான நேற்று வரை வீட்டில் தேசியக்கொடி ஏற்றிய பொதுமக்கள் செல்பி எடுத்து மத்திய அரசின் இணையதளத்தில் பதிவிட்டனர். இது சாதனையாக மாறியுள்ள நிலையில் எவ்வளவு பேர் செல்பி எடுத்து அனுப்பினர் என்பது பற்றி மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.

இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் இது மிகவும் விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது. கடந்த ஓராண்டு காலம் இந்த சுதந்திர தினம் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது

'ஆஸாதி கா அம்ருத் மஹோத்ஸவ்' எனும் பெயரில் இந்த சுதந்திர தினம் கடந்த ஓராண்டாக கொண்டாடப்பட்டது. மேலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொதுமக்களுக்கு சில வேண்டுகோள்களை விடுத்தார்.

From August 13 till yesterday, the Independence Day, people hoisted the national flag at home and took selfies and uploaded them on the central government's website. The central government has said how many people took selfies and sent them.