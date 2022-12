பாலியல் தொழிலாளிகள் எங்கு அதிகம்? டாப் 3ல் இடம்பிடித்த தென்மாநிலங்கள்.. தப்பிய தமிழ்நாடு.. லிஸ்ட்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவில் பாலியல் தொழிலாளர்கள் தொடர்பான சில முக்கிய தகவல்களை மத்திய சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி பூர்வீக பாலியல் தொழிலாளர்கள் அதிகம் உள்ள மாநிலங்களின் பட்டியலில் டாப் 3ல் தென்மாநிலங்கள் உள்ளன. இதில் அதிர்ஷ்டவசமாக தமிழ்நாடு தப்பியது.

இந்தியாவில் எச்ஐவியை கட்டுப்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்காக நாட்டில் உள்ள பாலியல் தொழிலாளர்களும் கணக்கில் கொள்ளப்படுகின்றனர்.

இதன் ஒருபகுதியாக மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் சார்பில் சில ஆய்வுகள் மேற்கொண்டது. அதன்படி புலம்பெயர் பாலியல் தொழிலாளர்கள், பூர்வீக பாலியல் தொழிலாளர்கள் தொடர்பான விபரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.

Central Health Department has published some important information related to sex workers in India. Accordingly, southern states are in the top 3 states with the highest number of native sex workers. Fortunately, Tamil Nadu escaped.