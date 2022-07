டெல்லியில் தங்கும் எண்ணமே இபிஎஸ்க்கு இல்லை! திமுக கிளை கட்சி ‘ஓபிஎஸ்’! தடலாடி திண்டுக்கல் சீனிவாசன்!

Dindigul

திண்டுக்கல் : எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லியில் நான்கு நாட்கள் தங்கி யாரையும் பார்க்கும் திட்டம் கிடையாது எனவும், எங்களிடம் உடனடியாக திரும்பி வந்து விடுவேன் என கூறித்தான் சென்றார் என அதிமுக பொருளாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.

டெல்லியில் குடியரசு தலைவர் பிரிவு உபச்சார விழாவுக்குச் சென்ற அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் அமித்ஷா ஆகியோர் நேரம் ஒதுக்க மறுத்ததாக தகவல் வெளியானது.

இந்நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லியில் நான்கு நாட்கள் தங்கி யாரையும் பார்க்கும் திட்டம் கிடையாது எனவும், அதிமுக பொருளாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.

AIADMK treasurer and former minister Dindigul Srinivasan said that Edappadi Palaniswami had no plans to see anyone after staying in Delhi for four days and said that he would return to us immediately.