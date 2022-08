''அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்தநாள் பார்டி''.. உ.பி.யில் இளைஞர்கள் அட்டூழியம்.. தீயாய் பரவும் வீடியோ!

India

oi-Mani Singh S

போபால்: உத்தர பிரதேசத்தின் லக்னோவில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் நள்ளிரவில் இளைஞர்கள் சிலர் பிறந்த நாள் பார்ட்டி என்ற பெயரில் ஆட்டம் போட்ட வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்கள் மகிழ்ச்சியையும் அழகான நினைவுகளையும் தருவதால், ஒவ்வொருவரும் பிறந்த நாளை பல்வேறு ஆனந்தத்துடன் தங்களுக்கு பிடித்த இடங்களில் கொண்டாடி வருகின்றனர். இதில் எந்த தவறும் இல்லை.

ஆனால், சமீப காலமாக பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்கள் என்ற பெயரில் பொது இடங்களில் மக்களுக்கு இடையூறாக பிறந்த நாளை கொண்டாடும் போக்கு அதிகமாக காணப்படுகிறது. குறிப்பாக 2 கே பசங்களின் இந்த சேட்டைகளை சமூக வலைத்தளங்களின் அதிகம் காணமுடிகிறது.

