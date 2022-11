35 பீஸ்.. குஜராத் தேர்தலில் எதிரொலித்த ஷ்ரத்தா கொலை.. மோடி மட்டும் இல்லைனா.. வாய்விட்ட பாஜக தலை

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: டெல்லியில் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்த ஷ்ரத்தா, அப்தாப் கொலை செய்து 35 துண்டுகளாக வெட்டிய சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கிய நிலையில் இந்த விவகாரம் குஜராத் தேர்தல் பிரசாரத்தில் எதிரொலிக்க தொடங்கி உள்ளது. பிரதமர் மோடி 3வது முறையாக ஜெயிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நகரங்கள் தோறும் அப்தாப் பிறப்பார் என குஜராத் தேர்தல் பிரசாரத்தில் அசாம் முதலமைச்சர் ஹிமாந்தா பிஸ்வா சர்மா பேசினார்.

தற்போது இந்தியாவை உலுக்கி உள்ள சம்பவம் ஷ்ரத்தா கொலை வழக்காகும். மும்பையை சேர்ந்த 26 வயது நிரம்பிய ஷ்ரத்தா, அப்தாப் பூனாவாலா என்பவருடன் டெல்லியில் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் சேர்ந்து வாழ்ந்து வந்தார்.

இந்நிலையில் இருவருக்கும் இடையே நடந்த பிரச்சனையில் அப்தாப், ஷ்ரத்தாவை கொலை செய்து உடலை 35 துண்டுகளாக வெட்டி குளிர்பதன பெட்டியில் வைத்ததும், பல்வேறு இடங்களில் வீசியதும் தெரியவந்தது. இதில் அப்தாப்பை போலீசார் கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Aftab murder of Shraddha, who was in a live-in relationship in Delhi and cut her into 35 pieces, shook the country, and this issue has started reverberating in the Gujarat election campaign. PM Modi should win for 3rd time. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma said during the Gujarat election campaign that Abtab will be born in every city otherwise.