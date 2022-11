ஒதுக்கியதோ ரூ.2 கோடி.. செலவோ ரூ.12 லட்சம் தான்.. 135 பேர் பலியான குஜராத் பால விபத்தின் ஷாக் தகவல்

India

காந்திநகர்: குஜராத்தில் புனரமைப்பு பணிக்கு பிறகு திறக்கப்பட்ட மோர்பி நகர் கேபிள் பாலம் அறுந்து விழுந்து 135 பேர் பலியாகினர். இந்நிலையில் தான் கேபிள் பாலம் புனரமைக்க ரூ.2 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலையில் ரூ.12 லட்சம் மட்டுமே செலவழிக்கப்பட்டு இருப்பது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

குஜராத் மாநிலம் மோர்பி நகரில் மச்சு ஆறு பாய்கிறது. இந்த ஆற்றுக்கு குறுக்காக கேபிள் பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டது.

142 ஆண்டு வரலாற்று சிறப்பு கொண்ட இந்த கேபிள் பாலத்துக்கு தினமும் ஏராளமானவர்கள் சென்று வந்தனர். இது ஒரு சுற்றுலா தலமாக மாறி இருந்தது.

135 people were killed when the Morbi Nagar cable bridge, opened after reconstruction work in Gujarat, collapsed. In this situation, the police investigation has revealed that only Rs. 12 lakhs have been spent while Rs. 2 crores have been allocated for the reconstruction of the cable bridge.