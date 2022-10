"கங்கனா ரனாவத்தை பாஜகவுக்கு வரவேற்கிறோம்.. ஆனால்.." ஜேபி நட்டா சொல்லிய அந்த ஒரு வார்த்தை!

India

oi-Yogeshwaran Moorthi

சிம்லா: நடிகை கங்கனா ரனாவத்தை பாஜகவுக்கு வரவேற்பதாக அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா தெரிவித்துள்ளார்.

தாம்தூம், தலைவி உள்ளிட்ட தமிழ் படங்களிலும், ஏராளமான பாலிவுட் படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர் நடிகை கங்கனா ரனாவத். அண்மைக் காலமாக நடிகை கங்கனா ரனாவத், பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆதரவாளராகவும், வலதுசாரி தத்துவங்களுக்கு ஆதரவாகவும் பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்து வந்தார்.

அதுமட்டுமல்லாமல் பாஜகவுக்கு எதிரான மக்களின் போரட்டங்கள் பற்றியும் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை பதிவிட்டு வந்தவர். இதனால் விரைவில் நடிகை கங்கனா ரவாவத் விரைவில் பாஜகவில் இணைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ராமஜெயம் வழக்கு.. 10 ஆண்டுகளுக்கு துப்பு துலங்குகிறது.. உண்மை கண்டறியும் சோதனை.. 12 பேருக்கு சம்மன்!

English summary

Party's national president JP Natta has said that he welcomes actress Kangana Ranaut to the BJP. But he said, the decision to contest the elections will be taken only after consultation