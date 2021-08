தாலிபன்கள் கையில் ஆப்கானிஸ்தான்.. அமெரிக்கா மட்டுமல்ல உலகமே கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம்

International

oi-Velmurugan P

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபன்கள் கைகளில் சென்றுவிட்டது வன்முறை மற்றும் ஆயுத போராட்டத்தின் மூலம் மொத்த நாட்டையும் கைப்பற்றிவிட்டார்கள். இதற்கு முழு முதல் காரணம் அமெரிக்கா. 60 லட்சம் கோடியை செலவழித்தும் அமெரிக்காவால் ஆப்கானிஸ்தானில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாமல் போனதற்கு அங்கு நிலவிய கல்வியின்மை முழு முதல் காரணம்

ஒருவர் பணத்தால், வீரத்தால் வரும் பலத்தைவிட அவர் பெறும் கல்வியால் பெரும் பலம் தான் அவரை உலகின் வெற்றியாளராக தீர்மானிக்கும்.

அந்த வகையில் ஆப்கானிஸ்தானில் கல்வியறிவு இன்மை பிரிச்சனையை சரி செய்யாமல் ஆயுதத்தின் மூலமும், ராணுவத்தின் மூலமும், பணத்தின் மூலமும் அதிகார மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முயன்ற அமெரிக்கா, கடைசியில் தலிபான்களுடன் உடன்படிக்கையை ஏற்படுததிக் கொண்டு பின்வாங்கினார்கள் ( தோற்றுப்போனது) என்பதே நிஜமான உண்மை.

English summary

Afghanistan has gone into the hands of the Taliban by violence. The world learn lessons from United States, which spends 60 lakh crore and failed to make any difference in Afghanistan. because education fecilities not well in Afghanistan.