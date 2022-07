மகாராஷ்டிரா போல் தமிழகத்தில் மாற்றம்.. பொடிவைத்து பேசும் நயினார் நாகேந்திரன்!

Kanyakumari

oi-Yogeshwaran Moorthi

கன்னியாகுமரி: நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு பின் மகாராஷ்டிராவை போல் தமிழ்நாட்டில் மாற்றம் வரும் என்று பாஜக சட்டமன்றக் குழு தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் மின்சாரக் கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது என்று மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அண்மையில் அறிவித்தார். இதற்கு தமிழக மின்சார வாரியத்தின் கடனும், மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தலுமே காரணம் என்றும் விளக்கமளித்தார். அதேபோல் மின் கட்டணத்தை உயர்த்தக் கோரி 28 முறை மத்திய அரசு கடிதம் அனுப்பியதாகவும் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தார். இதற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன.

BJP Legislature Committee President Nayanar Nagendran has said that after the parliamentary elections, there will be a change in Tamil Nadu like Maharashtra.